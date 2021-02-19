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جونسون يتعهد بتقديم فائض لقاحات كورونا للدول الفقيرة

19 - فبراير - 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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قالت مصادر لشبكة “BBC” أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيتعهد خلال اجتماع مجموعة (G7)، بالتبرع بفائض إمدادات اللقاحات المضادة لكورونا في المملكة المتحدة إلى الدول الفقيرة.

كما سيحث جونسون، خلال الاجتماع الافتراضي للمجموعة الذي سيعقد اليوم الجمعة، الدول الغنية على دعم هدف جديد مدته 100 يوم لتطوير لقاحات جديدة للأمراض الناشئة في المستقبل، وسيدعو إلى زيادة تمويل مبادرة Covax، التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى ضمان الوصول العادل لجميع الدول إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وفي كانون الثاني الماضي، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 4 مليارات دولار لهذه المبادرة الأممية، كما تبرعت حكومة المملكة المتحدة بمبلغ 548 مليون جنيه إسترليني للبرنامج.

وطلبت المملكة المتحدة أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات، لذلك ستقدم الفائض منها بمجرد تلقيح جميع البريطانيين البالغين. وسيتم اتخاذ القرارات بشأن متى وكيف سيتم توزيع الفائض في وقت لاحق من العام.

وأظهرت أحدث الأرقام أن ما يقرب من 17 مليون شخص في المملكة المتحدة قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما تلقى 573724 شخصا جرعتين منه.

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