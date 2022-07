جونسون يتعهّد بمواصلة زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، بأن تواصل بلاده الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، مؤكدا على تغليظ العقوبات بغرض زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا.

وأفاد جونسون عبر “تويتر”، بأنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي، حيث أثنى على شجاعة القوات الأوكرانية في “دحر” الجيش الروسي، الذي ينفذ عملية عسكرية في أوكرانيا منذ ما يزيد على شهر.

كما أضاف أنه يدرك رغم ذلك ما وصفها بالتحديات الهائلة التي تواجه الجيش الأوكراني والمعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المدنيون.

This evening I spoke to President @ZelenskyyUa . I congratulated his brave armed forces for pushing back Russia’s invading army, but recognise the huge challenges they face and terrible suffering being inflicted on Ukraine’s civilians. 1/2

حليف قوي

وفي وقت سابق اليوم، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بريطانيا بأنها “حليف قوي”، مضيفا أنها تتطلع لمؤتمر المانحين لأوكرانيا.

وأضاف أن حديثه مع جونسون تناول الدعم الدفاعي لبلاده، وتغليظ العقوبات على روسيا، إضافة للضمانات الأمنية بعد نهاية الحرب.

تقارير مروّعة

في سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنها تشعر بالصدمة مما وصفتها بالفظائع التي تتعرض لها بوتشا ومدن أوكرانية أخرى.

وأضافت الوزيرة البريطانية عبر تويتر “التقارير عن استهداف القوات الروسية للمدنيين الأبرياء مروعة. تعمل بريطانيا مع آخرين لجمع أدلة ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية”.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.

The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022