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جونسون يحذر.. كورونا المتحور أكثر فتكاً

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 8:09 مساءً
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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في تصريح يؤكد خطورة السلالة المتحورة من كورونا المستجد، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، إن ثمة أدلة تؤكد أن الفيروس المتحور “أكثر فتكا”.

وذكر جونسون، في مؤتمر صحفي، أن فيروس كورونا المتحوّر ليس أسرع انتشارا وأكثر عدوى فقط، بل أشد فتكا، موضحا “يبدو الآن أيضا أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة المتحوّرة الجديدة… قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات”.

والفيروس المتحور رصد منذ أسابيع في بريطانيا التي باتت الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا، ما دفع السلطات إلى اللجوء لإغلاق للمرة الثالثة في محاولة الحد من انتشار الموجة الجديدة.

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