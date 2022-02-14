جونسون يحذر من خطورة الوضع في أوكرانيا.. وكييف توضح موقفها من الناتو

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إن الوضع في أوكرانيا خطير للغاية، مشيرا إلى أنه “من المهم بالنسبة للغرب أن يقفوا معا”، على ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف جونسون أنهم “بحاجة إلى الاستعداد لفرض بعض العواقب الاقتصادية الشديدة جدا على روسيا”، مردفا: “ما لا يمكننا فعله هو التخلي عن الحقوق السيادية لأوكرانيا في الانضمام إلى عضوية الناتو”.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال، الاثنين، إنه إذا رفضت أوكرانيا “فكرة الانضمام إلى الناتو” فإنها “ستساهم بشكل كبير في صياغة استجابة أكثر جدوى للمخاوف الروسية”، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

جاءت تعليق المتحدث باسم الكرملين ردا على تصريحات أدلى بها سفير أوكرانيا في لندن، الأحد.

واقترح السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، أن البلاد قد تعيد النظر في طموحاتها للانضمام إلى الناتو في محاولة لمنع الحرب.

ولاحقا، أوضح بريستايكو تصريحاته، قائلا إن بلاده “مستعدة للعديد من التنازلات” لكنه أضاف أن هذه التنازلات “لا علاقة لها بحلف شمال الأطلسي، وهو المنصوص عليه في الدستور (الأوكراني)”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، موقف بلاده، الاثنين، قائلا: “أود أن أكرر أن هذا التصريح (بريستايكو) جاء بصياغة خاطئة. إن احتمالية نيل أوكرانيا عضوية في الناتو منصوص عليها في الدستور ولا توجد قرارات يمكن أن تؤخذ على عكس ذلك”.

تجادل روسيا بأن دعم الناتو لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة إمدادات الأسلحة والتدريب العسكري، يشكل تهديدا متزايدا على الجناح الغربي لروسيا.

الدبلوماسية المستمرة

وقال بيسكوف للصحافيين أيضا إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي بوزير الدفاع، سيرجي شويغو، ووزير الخارجية، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع بوتين لمدة ساعة تقريبا، السبت، لكن ذلك لم يفعل شيئًا يذكر لتغيير موقف موسكو بشأن أوكرانيا. وصرح مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحافيين عقب المكالمة بأن المناقشة كانت جوهرية لكن الولايات المتحدة تخشى أن تستمر روسيا في شن هجوم عسكري على أي حال.

كما أكد جونسون أنه سيتحدث مع بايدن “قريبا جدا” للمساعدة في العملية الدبلوماسية.

في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، الدول الغربية والصحافة بنشر “حملة تضليل واسعة النطاق” حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا “من أجل صرف الانتباه عن أفعالهم العدوانية”.

ويسعى المستشار الألماني، أولاف شولتز، لحل التوترات بين روسيا وأوكرانيا من خلال الدبلوماسية، حيث يزور كييف، الاثنين، ويلتقي بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في قصر ماريينسكي.

وكانت أوكرانيا طلبت عقد اجتماع عاجل مع روسيا وعشرات الدول الأوروبية الأخرى لشرح تعزيز موسكو لقواتها على طول حدود الدولة السوفيتية السابقة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في وقت متأخر من يوم الأحد، إن روسيا تجاهلت طلب كييف الرسمي لشرح سبب نشر موسكو أكثر من 100 ألف جندي وأسلحة متطورة حول أوكرانيا.

ولم يعلق المتحدث باسم الكرملين على طلب كييف، لكنه كرر موقف روسيا بأن موسكو حرة في نقل قواتها عبر أراضي البلاد.

وقال بيسكوف للصحافيين: “أود أن أؤكد مرة أخرى أننا نتحدث عن تحرك القوات الروسية على الأراضي الروسية”، متهما أوكرانيا مجددا بتصعيد التوترات.

إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي لن يغلق بعثاته الدبلوماسية في أوكرانيا، حيث تسحب دول مختلفة موظفين غير أساسيين من سفاراتها.

وجاء في البيان: “ينسق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إجراءاتهم في ضوء التهديدات الحالية على أوكرانيا. بعثاتنا الدبلوماسية لم تغلق. سنظل في كييف سنواصل العمل لدعم مواطني الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع السلطات الأوكرانية”.

وأضاف البيان: “يتم تعديل حضور الموظفين وإرشادات السفر لمواطني الاتحاد الأوروبي حسب الضرورة لمراعاة الظروف الأمنية”.

يأتي البيان في الوقت الذي صادق فيه سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اقتراح بتقديم 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) من المساعدات المالية الإجمالية لأوكرانيا.