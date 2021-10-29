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جونسون يشيد بفرنسا "أفضل وأقدم وأقرب الحلفاء"

29 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 11:54 مساءً
بوريس جونسون

بوريس جونسون

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن فرنسا “واحدة من أفضل وأقدم وأقرب الحلفاء” إلى بلاده، مؤكدا أنه سينقل هذه الرسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء تصريح جونسون خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى روما لحضور قمة مجموعة العشرين، حيث يعتزم لقاء الرئيس الفرنسي.

وأضاف أن “الروابط التي توحدنا وتربطنا أقوى بكثير من الاضطرابات الموجودة حاليا في علاقتنا. هذا ما سأقوله لإيمانويل، وهو صديق عرفته منذ سنوات عديدة”.

ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل وسط خلاف بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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