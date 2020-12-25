جونسون يصّف اتفاق بريكست بـ”هدية عيد الميلاد”

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، سعادته بالتوصل إلى الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد “بريكست”، واصفا إياه بأنه “هدية عيد الميلاد للبريطانيين”.

وقال في فيديو نشره على “تويتر”، مساء الخميس: “هذه الليلة عشية عيد الميلاد لدي هدية صغيرة لمن يبحثون عن شيء يقرؤونه بعد عشاء العيد”.

وأضاف جونسون حاملا أوراق الاتفاق: “ها هي، بشرى فرح عظيم، لأن هذا اتفاق لمنح اليقين للشركات والمسافرين وجميع المستثمرين في بلدنا اعتبارا من الأول من يناير، اتفاق مع أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي”.

وتابع أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كان “مجرد مقبلات”، واتفاق التبادل التجاري الحر الذي جرى التوصل إليه الخميس هو “الوليمة”، وهي “مليئة بالأسماك”، في إشارة إلى أبرز نقاط الاختلاف خلال المفاوضات.

وقدّر أن الاتفاق سيكون “قاعدة لشراكة سعيدة وناجحة ومستقرة مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لأعوام قادمة”.

وختم: “هذا هو الخبر المفرح من بروكسل”، قبل أن يتمنى “عيد ميلاد سعيدا للجميع”.

وانتزعت بريطانيا اتفاقا تجاريا صعبا مع الاتحاد الأوروبي، الخميس، قبل 7 أيام فقط من خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وذلك في أهم تحول عالمي لها منذ خسارة الإمبراطورية.

ويقدم الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بعد 4 أعوام من تأييد البريطانيين الانفصال عن الاتحاد، مخرجا من نهاية فوضوية للانفصال الذي عصف بمشروع بدأ قبل 70 عاما لتوحيد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وسيحافظ الاتفاق على قدرة بريطانيا على الوصول إلى السوق المشتركة للتكتل التي تضم 450 مليون مستهلك، لكنه لن يمنع خسائراقتصادية وارتباكا في المملكة أو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ولا تزال العديد من جوانب العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لدراسة قد تستمر أعواما.