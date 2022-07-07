جونسون يعد زيلينسكي بمواصلة العمل لإنهاء حصار الحبوب

قال متحدث إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته في وقت سابق من اليوم الخميس، وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة العمل مع الشركاء لإنهاء حصار الحبوب في الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث باسم جونسون في أعقاب اتصال هاتفي بين الزعيمين “شكر الرئيس زيلينسكي رئيس الوزراء على تحركه الحاسم بشأن أوكرانيا، وقال إن الشعب الأوكراني يشعر بالامتنان لجهود المملكة المتحدة”.

وأضاف “اختتم رئيس الوزراء المكالمة بالإشادة بالرئيس زيلينسكي بالقول ’أنت بطل، الجميع يحبونك’”.

ماذا ينتظر أوكرانيا

قدمت صحيفة “التلغراف” البريطانية توقعات مخيبة للآمال بالنسبة لكييف إذا ما استقال جونسون.

وجاء في مقال للكاتب، كون كوغلين، أن رحيل جونسون من رئاسة الوزراء لن يضع حدا ليس فقط لمسيرته السياسية، وإنما قد يهز موقف لندن بشأن القضية الأوكرانية، فعلى الرغم من أن الدعم الذي كان يتلقاه جونسون من وزير دفاعه، بن والاس، ووزيرة خارجيته البريطانية، ليز تروس، يشير إلى أن لندن ستستمر في لعب دور بارز في الأزمة الأوكرانية، حتى بدون قيادة رئيس الوزراء الحالي، إلا أن خليفة جونسون قد لا يكون لديه مثل هذه “النزعة لتحمل المخاطر، أو الاستعداد لفعل كل ما هو ممكن من أجل كييف”.

وأشار المقال كذلك إلى عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على أداء دورها القيادي التقليدي في التحالف الغربي بسبب العثرات المستمرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بينما كان جونسون، على العكس من ذلك، على استعداد لـ “تقديم رقبته على المذبح”.

لقد تعرض جونسون لانتقادات شديدة، وهو بالفعل معرض لخطر فقدان منصبه بسبب الفضائح التي تحيط به، وفي انتظار ما تسفر عنه الساعات المقبلة، لن يكون أمام كييف سوى التكهن بشخصية وتوجهات رئيس الوزراء البريطاني القادم، حال استقال بوريس جونسون.