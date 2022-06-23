جونسون يكشف عن تراجع محتمل لوتيرة الحرب الروسية.. وهذا هو السبب!

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن القتال في دونباس أنهك الجيش الروسي، معتبراً أن التوغل شرقي أوكرانيا كبد القوات الروسية خسائر فادحة مادياً وبشرياً، ما قد يمنع تقدمها قريباً، بحسب ما نقلت رويترز.

ورأى جونسون في مقابلة مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ ” الألمانية أن “وتيرة الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية قد تتباطأ”.

إلى ذلك، اعتبر أن زخم القوات الروسية قد يتراجع، بعد استنفاد مواردها.

يشار إلى أن الجيش الروسي كثف خلال الأيام الماضية ضرباته على منطقة دونباس التي تضم دونيتسك ولوغانسك، مركزاً على محور ليسيتشانسك – سيفيرودونيتسك، وسجل تقدماً بعمق 5 كيلومتر في ليسيتشانسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في المنطقة.

فقد أعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوهانسك الخميس أن القوات الروسية استولت على قريتي لوسكوتيفكا وراي أولكساندريفكا إلى الجنوب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

وتهدف روسيا التي أطلقت عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئيا عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.

من جهة اخرى وعلى صعيد العمليات العسكرية الروسية، كشفت صور نشرتها خدمة طوارئ محلية الخميس أن هجوما صاروخيا روسيا تسبب في إلحاق أضرار بالغة بخزانين اثنين على الأقل لزيت دوار الشمس في محطة بميناء ميكولايف الأوكراني على البحر الأسود.

والميناء هو أحد المنافذ الأوكرانية الرئيسية على البحر الأسود التي تم إغلاقها منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وأظهرت الصور دخانا يتصاعد من أحد الخزانات بعدما تطاير الجزء العلوي منه بسبب الانفجار. كما ظهر الخزان المجاور الذي أصيب هو الآخر بأضرار بالغة وقد اسود بسبب النيران.