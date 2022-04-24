جونسون يهنئ ماكرون بفوزه في الانتخابات الفرنسية

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، مبديا “سروره بمواصلة العمل” معه، ومؤكدا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة “الأكثر قربا”.

وغرد جونسون بالفرنسية الأحد “أهنئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. وفرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معا على موضوعات رئيسية بالنسبة الى بلدينا والى العالم”.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الأحد، أن فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو “خبر رائع لكل أوروبا”.

وعلق دراجي في بيان رسمي أن “انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا”.

وأُعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن.

وبحسب نتائج أولية، حصد ماكرون على 58,2 % من الأصوات متقدما على مرشحة التجمع الوطني التي حصلت على 41,8%، فيما بلغت نسبة الامتناع عن التصويت نحو 28%.

وأقرت مرشحة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام ماكرون، مؤكدة أن المعركة لم تنته بعد. وقالت لوبان اليوم الأحد إنها ستواصل الكفاح السياسي ضد الرئيس إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران.

وأضافت لمناصريها بعد أن أشارت توقعات مبكرة إلى أنها خسرت الانتخابات، “أظهر الفرنسيون مساء اليوم رغبة في ثقل موازن قوي ضد إيمانويل ماكرون، رغبة في معارضة ستواصل الدفاع عنهم وحمايتهم”.