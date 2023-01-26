جون كيربي: الأسلحة التي أرسلناها لأوكرانيا "خطيرة" على الروس

أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (الأربعاء 25-1-2023)، أن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستكون خطيرة على القوات الروسية.

وأشار كيربي إلى ان الولايات المتحدة أرسلت “دبابات لأوكرانيا لتكون جاهزة لدفاع عن نفسها بحلول الربيع”، موضحاً أن تدريب الأوكرانيين على استخدام دبابات أبرامز سيستغرق عدة أشهر.

وأضاف كيربي أيضاً “نصر على مبدأ المحاسبة لسوء استخدام أسلحتنا في أوكرانيا”.

في سياق متصل، رحبت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بالتنسيق الوثيق حيال مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقا لبيان صدر يوم الأربعاء عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني.

وجاء في البيان: “جميع القادة رحبوا بالتنسيق الوثيق للإمدادات العسكرية وانعكاس ذلك على الإجراءات الدولية المشتركة بمختلف الأطياف لدعم أوكرانيا”.

من جانبه، قال وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، الأربعاء إن قرار الولايات المتحدة بالانضمام إلى بلاده وفرنسا وألمانيا وبولندا في إرسال دبابات لأوكرانيا “يؤكد عزمنا المشترك على انتصار أوكرانيا في الحرب”.

وقال كليفرلي على تويتر إن الأوكرانيين سيكسبون الحرب مع حصولهم على العتاد المناسب.