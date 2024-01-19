جون كيربي: بايدن لا يزال يؤمن بوعد وإمكانية حل الدولتين

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي (الجمعة 19-1-2024) إن الرئيس الأمريكي جون بايدن لا يزال يؤمن بوعد وإمكانية حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وأضاف كيربي للصحفيين في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن بايدن رحب بقرار إسرائيل السماح بدخول شحنة طحين إلى قطاع غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة التطورات في إسرائيل وقطاع غزة وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تقدمه في جنوب القطاع.

وتأتي المكالمة بين بايدن ونتنياهو بعدما أبلغ مسؤولون بالهلال الأحمر عن إطلاق نار كثيف من طائرات إسرائيلية مسيرة على مواطنين في مستشفى الأمل بخان يونس وهي المدينة الرئيسية في الجزء الجنوبي من غزة.

وشنت إسرائيل هجوما واسعا جديدا على خان يونس بهدف السيطرة على المدينة التي تقول إنها الآن القاعدة الأساسية لمقاتلي حماس الذين هاجموا جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول في عملية أسفرت عن مقتل 1200 شخص وعجلت بحرب دمرت القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 142 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 278 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد القتلى خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب إلى 24762.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت صبيا أمريكيا من أصل فلسطيني اليوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة.