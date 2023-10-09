جون كيربي: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل

قال متحدث باسم البيت الأبيض (الاثنين 9-10-2023) إن واشنطن ليس لديها أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، “لا شك أن هناك درجة من التواطؤ” من قبل إيران في دعم حماس، لكن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى دليلا ملموسا على تورط إيران تورطا مباشرا في التخطيط للهجوم الحالي.

وأضاف للصحفيين أن البيت الأبيض يتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وسيحاول تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأردف “من السابق لأوانه القول بأننا أوقفنا” جهود تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ولكن لا يزال يتعين تشجيع مثل هذه الدبلوماسية.

وقالت إسرائيل، الاثنين إنها استدعت عددا غير مسبوق من جنود الاحتياط قوامه 300 ألف جندي وتفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، في أحدث مؤشر على عزمها شن هجوم بري ردا على هجوم مسلحي حركة حماس المدمر يوم السبت.

وقالت قنوات تلفزيونية إسرائيلية إن عدد القتلى جراء هجوم حماس ارتفع إلى 900، بالإضافة إلى 2600 جريح على الأقل. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 687 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 3726 آخرون في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

ومن بين القتلى مواطنون من إيطاليا وأوكرانيا والولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس جو بايدن اليوم الاثنين مقتل 11 أمريكيا على الأقل.