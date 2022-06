جو بايدن بعد خروجه عن النص المعد “اذهبوا واقضوا عليه”

بطريقة غير عادية وبعدما انهى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه، بحيث خرج عن سياق الخطاب المعد موجهاً تهديداً لنظيره الروسي فلاديمير بوتن.

وقال بايدن، الذي يعرف بالتزامه الشديد بالنص، أمام الكونغرس الأميركي “اذهبوا واقضوا عليه”، في إشارة إلى بوتن الذي أتمت حربه مع أوكرانيا أسبوعها الأول.

ولم يكتف بايدن بالتهديد اللفظي، إنما استعمل أيضا لغة الجسد إذ رفع قبضته أمام الحضور، في إشارة تركت الجمهور في حيرة، كما تقول صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

What did "go get him" mean? It was not in the prepared text pic.twitter.com/7aN373nlpC

— Michael Tracey (@mtracey) March 2, 2022