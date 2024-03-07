جو بايدن يحسم معركة هاواي الانتخابية

حسم الرئيس الأميركي جو بايدن معركته الانتخابية في هاواي وفاز في المؤتمرات الحزبية للحزب الديمقراطي، أمس الأربعاء، مما يقربه من الفوز بترشيح حزبه مرة أخرى بعد فوزه في منافسات الثلاثاء الكبير قبل يومين.

وتغلب الرئيس على مرشحين منافسين، منهم النائب الأميركي دين فيليبس، والكاتبة ماريان ويليامسون.

وفاز بايدن بالتصويت متمتعا بميزة شغل المنصب بالفعل ومعرفة الجمهور له، ومن المتوقع أن ينتزع ترشيح الحزب الديمقراطي رسميا في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.

ومن شبه المؤكد أن يواجه بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، بعد خروج آخر منافسة جمهورية له، نيكي هيلي، من السباق.

وأدلى الديمقراطيون في هاواي بأصواتهم في المدارس والمراكز المجتمعية وقاعات النقابات بأنحاء الولاية، وسمح فقط للناخبين المسجلين كأعضاء في الحزب بالمشاركة، لكن الحزب أتاح تسجيل أعضاء بالحزب في نفس اليوم في كل مواقع الاقتراع.

وهاواي معقل للحزب الديمقراطي، ويسيطر الديمقراطيون على غرفتي المجلس التشريعي بالولاية ومكتب الحاكم، كما أن جميع الأعضاء الأربعة في وفد الكونغرس بالولاية هم من الديمقراطيين.

ومن المقرر أن يعقد الجمهوريون في هاواي مؤتمرهم الحزبي لمرشحي لانتخابات الرئاسية في 12 مارس الجاري.