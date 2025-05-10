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جيروزاليم بوست: ترامب سيعترف بدولة فلسطين خلال القمة الأمريكية الخليجية المرتقبة

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية نقلاً عن مصدر دبلوماسي خليجي أن الرئيس دونالد ترامب، سيعلن خلال القمة الأمريكية الخليجية المرتقبة في الرياض عن قيام دولة فلسطينية والاعتراف الأمريكي بها دون وجود لحركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنه “إذا تم الإعلان عن اعتراف أمريكي بدولة فلسطين، فسيكون ذلك الإعلان الأهم الذي سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط”.

وأكد المصدر أن الاتفاقيات الاقتصادية ستكون حاضرة بالتأكيد خلال جولته، لكن الكثير منها تم الإعلان عنه بالفعل، وربما نشهد إعفاء دول الخليج من الرسوم الجمركية.

وفق التقرير الإسرائيلي، الذي تداوله الإعلام العبري فإن ترامب في حالة إحباط من عدم إحراز تقدم في وضع حد للحرب في غزة.

ويفيد التقرير أن الرئيس الأمريكي يحاول بذل الجهود الأخيرة، لتحريك صفقة لإطلاق سراح الرهائن قبل بداية الحرب الجديدة، بمناسبة زيارته المرتقبة إلى المنطقة.

وفي سياق آخر، قالت تقارير إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح أكثر عزلة. وترامب يقود سياسة أمريكية مستقلة في الشرق الأوسط، وإسرائيل ليس لها مكان على طاولة صنع القرار الأمريكي الآن.

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