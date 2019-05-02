جيري ماهر يرد بقوة على فيصل القاسم ويرفع صورة الأمير السعودي فهد بن تركي على الهواء

برز الإعلامي اللبناني، جيري ماهر، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مجددا مع الإعلامي السوري، فيصل القاسم في البرنامج الذي يستضيفه على قناة الجزيرة وردوده القوية على طروحات ضد المملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن، ردا على القاسم الذي استضاف ماهر في السابق.

#جيري_ماهر في الإتجاه المعاكس؛ صاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد قوات الشرعية قدم لليمن كل الخير و يرفض أي عمليات عسكرية قد تصيب المدنيين اليمنيين بأي أذى ويعمل من أجل استعادة اليمن عافيته وتلتف حوله قبائل اليمن بكل محبة وتقدير. #جيري_ماهر pic.twitter.com/ZGrzFh0HQb — Jerry Maher (@jerrymahers) April 30, 2019

سؤال من القاسم قال فيه: “إذا كانت تعتبر انتصارات (للتحالف في اليمن) فلماذا تصل صواريخ الحوثي إلى أبوظبي ولماذا وصلت إلى قلب الرياض؟” ليرد ماهر قائلا: “يا حبيبي انا بدي اقلك شغله، ليش بشار الأسد ما كان يضرب صواريخه على الشعب السوري ونص سوريا مش بإيده؟ يعني ما كانت تصير؟”.

وتابع ماهر قائلا: “صواريخ السكود ما كانت تضرب كل مناطق سوريا وهو (بشار الأسد) مسيطر على 10 فسي المائة من سوريا كان؟ اليوم إذا أخذله (الحوثي) مترين مربع وطرق منهم صاروخ يعني هو حقق انجاز؟”

#جيري_ماهر في الإتجاه المعاكس؛ ينتقدون دفاعنا عن السعودية ويريدوننا أن نتخلى عن الدفاع عن قبلة المسلمين التي قصفها الحوثي بالصواريخ ليصفقوا لنا وكي لا يتهموننا بالإرتزاق. والضيف يصف مكة بالمراقص و يأتييه الرد؛ فشرت فشرت فشرت لا يحق لك إهانة مكة المكرمة لا أنت و لا إلي أكبر منك. pic.twitter.com/L3Dg5OABfD — Jerry Maher (@jerrymahers) May 1, 2019

وأضاف: “شايف هذا الرجل، هذا الرجل صاحب السمو الملكي فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة في هذه الحرب، هذا الرجل الي اذا بتسأله ليش تأخرت الحرب لليوم؟ بيجاوبك جواب واحد نحن ذهبنا إلى اليمن لمساعدة اليمنيين لا لقتل اليمنيين، لو أردنا إنهاء الحرب بساعات يمكننا انهاء الحرب بساعات ولكننا لا نريد أن نتسبب بمجازر للشعب اليمني..”

#جيري_ماهر في الإتجاه المعاكس؛ ميليشيا إرهابية تريد إحتلال بلد عربي تصفقون لها وعاملين حلقة تتحدثون فيها عن إنجازات هذه الميليشيا؟

لو إنسحبت السعودية و الإمارات من اليمن فلن يرى هؤلاء المحرضين اليمن في حياتهم، عالقليلة بوجود التحالف و إنجازاته فهناك أمل لليمنيين ليعودوا إلى وطنهم pic.twitter.com/f2lb8NwxHi — Jerry Maher (@jerrymahers) May 1, 2019

وأردف قائلا: “لم يقتل المدنيين ولم يقتل الأبرياء، من قتل المدنيين وتلطى بالمدنيين هو الحوثي وعصاباته، هذا الرجل ذهب إلى اليمن لمساعدة اليمن وقبائل اليمن تلتف حوله ولو نزل على الانتخابات باليمن سيأخذ أصوات أكثر من كل زعماء اليمن الموجودين حاليا والي كانوا سابقا لأنه قدم لليمن الخير ولم يقدم لليمن التآمر عليها وعلى شعبها لمصلحة إيران وتركيا”.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي:

من وسط أستديو قناة الجزيرة القطرية..

.#جيري_ماهر.. يؤدب المحرضين العملاء، ويقف شامخاً مدافعاً عن التحالف بقيادة #السعودية في #اليمن، ويرفع صورة قائد القوات المشتركة قائلاً: يكفينا فخراً أنه من آل سعود ليحرق أعصاب وقلوب الحاقدين💪🏻👏🇸🇦

pic.twitter.com/sxekxutiCg — خلف الدوسري (@kalafaldossry) May 1, 2019

الإعلامي جيري ماهر لبناني الأصل سويدي الجنسية يتصدى بكل شجاعة و إقتدار للأصوات و القلوب الحاقدة على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمناصرة الشرعية اليمنية. جيري ماهر يستحق وسام شرف الدفاع عن العروبة و بلاد الحرمين و أهل الخليج العربي. — د.عايد المناع (@ayedalmanna1) May 1, 2019

تسلم استاذ جيري على كلمة الحق سموه وجودنا الابطال يحرصون على سلامة الشعب اليمني أثناء العمليات العسكرية وسموه يشهد له القاصي والداني ورجال اليمن الشرفاء على حسن القياده والاقدام وإدارة الازمات بكل حرفيه اللهم احفظ لنا يمننا السعيد ليعود الامن والاستقرار لاخوة لنا مزقتهم الحروب — زمانك غير (@shayem1375) May 1, 2019

لا فض فوك استاذ ماهر .. وبالفعل قد يكون هذا التدخل لمساعدة اليمنيين من المعارك التي يطلق عليها ( الحرب النظيفة) فالقادة يسعون بكل جهدهم لتلافي قتل المدنيين الأبرياء..وإلا لو كان التدخل على غرار (فزعة روسيا)لبشار كان من الشهرين الأولة وحكومة اليمن متربعة في صنعاء ولكن على الأطلال. — طـــTARIGــارق (@ALBATAR49132685) May 1, 2019

بارك الله فيك و سدد خطاك في الدفاع عن الحق — Sharifah (@Sharifah100) May 1, 2019

المصدر: سي إن إن