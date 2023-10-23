الأثنين 8 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 23 أكتوبر 2023 |
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جيش الإحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه.. ويؤكد أسر 222 شخصا لدى حماس

منذ 8 دقائق
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الاثنين مقتل 308 عسكريين إسرائيليين منذ بداية حربهم على غزة إثر عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تأكد من أسر 222 شخصا لدى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) خلال الهجوم المباغت الذي نفذته بعد قطعها السياج الأمني الحدودي.

وأضاف المتحدث أن أحد أهداف حربهم على غزة استعادة الأسرى لدى حركة حماس، وأنهم سيواصلون العمل من أجل عودتهم بسلام، على حد قوله.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 295 إسرائيليا ما يزالون يتلقون العلاج بعد عملية حركة حماس، بينهم 46 شخصا في حالة خطيرة.

وكانت إسرائيل أعلنت مقتل 1400 شخص بنيران حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

من جهتها، أكدت حركة حماس في وقت سابق أسرها ما بين 200 و250 إسرائيليا، قتل منهم 22 حتى الآن بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وحمّلت حماس إسرائيل مسؤولية مقتلهم.

ويواصل جيش الاحتلال شنّ غاراته الانتقامية على قطاع غزة، مخلفا مئات الشهداء والجرحى، في حين ترد المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ تستهدف مستوطنات غلاف غزة وتصل أيضا إلى تل أبيب.

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