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جيش الإحتلال يعلن عن خطة لتعميق عملياته في خان يونس

منذ 33 ثانية
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري

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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن خطة لما وصفها “بتعميق” عمليته العسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة حيث تشتد المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش أضاف كتيبة كاملة وقوات هندسة لمواصلة تعميق العمليات في خان يونس.

وتصاعدت الخسائر في صفوف جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية مع توسيع إسرائيل عمليتها البرية في شمال القطاع وجنوبه خاصة في خان يونس.

وأضاف المتحدث في مؤتمره الصحفي اليومي أن إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة أحياء “هدف مركزي” للحرب، فيما يبدو أنه رد على المطالبات المتصاعدة لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خاصة من قبل أهالي المحتجزين.

بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن العملية العسكرية الإسرائيلية ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن غالانت قوله خلال تفقد أحد المواقع العسكرية على حدود غزة، “لقد أصبحت خان يونس العاصمة الجديدة للإرهاب، ولن نتوقف عن العمل هناك حتى نقوم بتصفية كبار قادة حماس”، وفق تعبيره.

وتوعد غالانت بأن إسرائيل ستواصل حربها على القطاع حتى “تحقق أهدافها بالكامل”، مؤكدا أن “النصر يحتاج إلى المزيد من الوقت”، وفق قوله.

ومساء اليوم الثلاثاء 19\12\2023 أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابة ميركافا وناقلة جند وجرافة إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” في خان يونس وكذلك تفجير عبوة بقوة إسرائيلية تحصنت بمنزل شرق المدينة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

    المصدر :
  • وكالات

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