جيش الإحتلال يعلن عن قتيل وجرحى بمعارك في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة 15\12\2023 مقتل جندي من وحدة الهندسة في لواء غولاني وإصابة ضابطين وجنديين آخرين خلال معارك بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.

كما قال في بيان إن قوات خاصة عثرت على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما) الذي كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجزه في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر البيان أن مسؤولين طبيين وحاخامات عسكريين وخبراء في الطب الشرعي قاموا “بإجراءات تحديد هوية” الرهينة الذي اقتاده مسلحو حماس من مهرجان موسيقي بغلاف غزة خلال الهجوم، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس الخميس 14\12\2023 مقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك الشجاعية في قطاع غزة.

كما قالت إن مقاتليها تمكنوا خلال 72 ساعة من قتل 36 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم، وتدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام إن ذلك تم إثر استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معها من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لها، إضافة إلى عمليات القنص المحققة.

وحتى اللحظة أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 117 وإصابة 600 من عناصره منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين قدرت مصادر إعلامية إسرائيلية عدد المصابين في صفوفه بنحو 5 آلاف.