جيش الاحتلال الإسرائيلي: ثمن الحرب "كبير".. ونخوض اشتباكات داخل أنفاق "حماس"

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، أنّ الجنود الإسرائيليين يعملون داخل الأنفاق ويشتبكون مع عناصر حماس.

وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أنّ ثمن الحرب كبير بسبب سقوط الكثير من الجنود الإسرائيليين في المعارك.

كذلك أشار إلى أن هناك مراكز ثقل لحركة حماس في منطقتي جباليا والشجاعية في قطاع غزة.

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، قد أعلن في وقت سابق اليوم، قتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين وتدمير 135 آلية عسكرية “كليًا أو جزئيًا” خلال 72 ساعة في محاور القتال بقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، إن مقاتلي القسام قصفوا أيضًا “تحشدات عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة” إلى داخل الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن الفصائل الفلسطينية قتلت 18 جنديًا إسرائيليًا قنصًا خلال اليومين الماضيين.