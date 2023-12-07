الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيش الاحتلال الإسرائيلي: ثمن الحرب "كبير".. ونخوض اشتباكات داخل أنفاق "حماس"

منذ 38 ثانية
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، أنّ الجنود الإسرائيليين يعملون داخل الأنفاق ويشتبكون مع عناصر حماس.

وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أنّ ثمن الحرب كبير بسبب سقوط الكثير من الجنود الإسرائيليين في المعارك.

كذلك أشار إلى أن هناك مراكز ثقل لحركة حماس في منطقتي جباليا والشجاعية في قطاع غزة.

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، قد أعلن في وقت سابق اليوم، قتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين وتدمير 135 آلية عسكرية “كليًا أو جزئيًا” خلال 72 ساعة في محاور القتال بقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، إن مقاتلي القسام قصفوا أيضًا “تحشدات عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة” إلى داخل الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن الفصائل الفلسطينية قتلت 18 جنديًا إسرائيليًا قنصًا خلال اليومين الماضيين.

 

    المزيد من أخبار العالم

    سلطان الجابر
    رئيس "كوب28" يحثّ الدول المشاركة على "الارتقاء بالمعايير"
    كيرت كامبل
    غزة تحت النار
    كامبل يرفض ربط المساعدات لـ "إسرائيل" بشروط
    من آثار القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة (رويترز)
    غزة تحت النار
    محادثات لمجموعة اتصال الدول الإسلامية في واشنطن غدًا بشأن غزة

    الأكثر قراءة

    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
    غزة تحت النار
    آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
    الحدود الجنوبية
    "اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟