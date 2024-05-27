جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في وفيات محتجزين فلسطينيين خلال حرب غزة

قالت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر- يروشالمي اليوم الاثنين إن إسرائيل تحقق في وفيات فلسطينيين اعتُقلوا خلال حرب غزة وفي معسكر اعتقال يديره الجيش وتقول منظمة حقوقية إنه تحدث فيه اساءة للمحتجزين.

ونقلت منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن سجناء سابقين في قاعدة سدي تيمان وطبيب قولهم الشهر الماضي إن المعتقلين يتعرضون لعنف شديد يلحق بهم كسورا ونزيفا داخليا وربما الموت.

ويتهم فلسطينيون أيضا الجنود الإسرائيليين بارتكاب أعمال قتل غير قانونية خلال حرب غزة المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر.

وقالت تومر-يروشالمي، في مؤتمر استضافته نقابة المحامين في إسرائيل “حتى الآن، تم فتح 70 تحقيقا تجريها الشرطة العسكرية في حوادث تثير شبهات في ارتكاب جرائم جنائية”.

وأضافت “تتناول هذه التحقيقات أيضا ادعاءات أثيرت حول ظروف السجن في مركز اعتقال سدي تيمان ووفاة معتقلين في أثناء احتجاز جيش الدفاع الإسرائيلي لهم. نتعامل مع هذه الادعاءات على محمل الجد ونتخذ إجراءات للتحقيق فيها”.