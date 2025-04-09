جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منازل ويصعّد اعتداءاته شمال ووسط الضفة

جرح 4 فلسطينيين بالرصاص واعتُقل أربعة آخرون، خلال عمليات اقتحام وهدم نفذها الجيش الإسرائيلي شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، ضمن تصعيد مستمر منذ أسابيع وتدهور الوضع الإنساني والأمني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن الجيش الإسرائيلي انتشر في حي الهدف بمدينة جنين (شمال)، ونشر فرق راجلة داهمت عددا من المنازل وأطلقت الرصاص عشوائيا على المواطنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي، جرى نقله إلى المستشفى، دون أن تذكر طبيعة إصابته.

وفي مدينة جنين، قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي فجر منزلا في مخيمها الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ عدة أسابيع.

ويتواصل العدوان على مدينة جنين ومخيمها منذ 78 يوما، ما أسفر عن استشهاد 36 فلسطينيا وإصابة عشرات، إضافة إلى عشرات الاعتقالات وهدم مئات المنازل، وفق الوكالة.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل الأناضول باقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية (شمال) من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، حيث داهمت عدد من الأحياء دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، للمرة الرابعة خلال اليوم، حيث داهم منزلا شرق المدينة وأجبر أصحابه على إخلائه.

وأسفرت الاقتحامات عن اعتقال 4 مواطنين، أحدهم بعد إصابته بالرصاص في السوق الشرقي، كما اندلع حريقان في منزلين بشارع الشويترة عقب إطلاق القنابل تجاههما.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية.

ووسط الضفة، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابتين بالرصاص الحي في الصدر والظهر لشابين خلال مواجهات في قرية شُقبا قرب مدينة رام الله”.

ووفق الوكالة الرسمية فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية وداهم أحد المنازل وتمركز القناصة على سطحه، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الشابين.

وجنوبي الضفة قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الجيش فجر منزلا فلسطينيا عقب مداهمته في رأس الجورة شمال الخليل.

فيما قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي اقتحم منزل أسير ونفذ تفجيرا داخله دون سابق إنذار.

وأضاف الشهود أن “قوات من جيش الاحتلال أحضرت معها الأسير زيد الجنيدي المعتقل منذ بدء الحرب على غزة واقتحمت منزله ثم فجرته من الداخل”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة آثار التفجير على أثاث ومقتنيات أصحاب المنزل.

وإلى جانب صاحب المنزل اعتقل الجيش الإسرائيلي نجله أسامة منذ نحو ستة أشهر، وفق الشهود.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الثاني 2023 صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.