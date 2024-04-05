جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بارتفاع عدد قتلاه في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمع 5 نيسان/أبريل الجاري، ارتفاع عدد قتلاه في الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما كشف ذات البيان أنه منذ بداية الحرب أصيب 3193 ضابطا وجنديا منهم 1552 خلال العملية البرية”.

وقال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه منذ بداية الحرب قتل 600 جندي وضابط وأصيب 497 آخرون بجروح بالغة الخطورة.

وبحسب ذات البيان فإن 268 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جراحهم خطيرة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.