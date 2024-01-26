الجمعة 14 رجب 1445 ﻫ - 26 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيش الاحتلال: معدل مقتل الجنود "بنيران صديقة" أمر فظيع

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

A A A
طباعة المقال

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لقناة “إن بي سي” الأميركية أن معدل مقتل الجنود بنيران صديقة أمر فظيع، وأضاف أنه يتم استخلاص الدروس لتقليل مثل هذه الحوادث المروعة، حسب تعبيره.

وكانت آخر إحصائية أصدرها الاحتلال عن قتلاه بنيران إسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أعلن مقتل 20 جنديا “بنيران صديقة” في قطاع غزة، منذ بدء المعارك البرية هناك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إذاعة الجيش إن “عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة يمثل خُمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية”، الذين أعلن الجيش ارتفاع عددهم إلى 111 بين ضباط وجنود.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال، فإن واحدا من كل 5 قتلى يسقط بنيران صديقة، وإن 17% قتلوا بهذه الطريقة أو خلال حوادث في الميدان.

وتمثلت هذه الحوادث في إطلاق النيران بالخطأ ودهس جنود بدبابات إسرائيلية بالخطأ، وسقوط جدران على الجنود، أو أخطاء بالمتفجرات أثناء الاستعدادات للتدمير.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

تركيا وبريطانيا
تركيا تبلغ بريطانيا بضرورة وقف إطلاق النار الكامل والفوري في غزة
علم كردستان العراق
بعد هجوم على حقل غاز.. انقطاع واسع للكهرباء في كردستان العراق
قناة السويس
أونكتاد: تراجع حركة الشحن عبر قناة السويس 45% منذ هجمات الحوثيين

الأكثر قراءة

أسرار الصحف المحلية
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي
الصادق رداً على خليل: يا حج إذا انزعجت بهالسنتين بعدك ما شفت شي
قوى الأمن الداخلي
شكوى من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحق برنامج "مرحبا دولة"!