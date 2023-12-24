جيش الاحتلال يتكبد "أفدح خسائر" منذ بدء هجومه البري

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ مساء السبت إلى 14، في واحدة من أفدح الخسائر اليومية التي يتكبدها منذ بدأ هجومه البري على القطاع.

وأكدت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقتل الرقيب أول روئي إلياس، البالغ من العمر 21 عاما، مشيرة إلى أنه سقط خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة في جنوبي غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق اليوم إن 13 ضابطا وجنديا قتلوا نهاية هذا الأسبوع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القتال في قطاع غزة يتخذ شكل حرب العصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة على منصة إكس إن 8 جنود وضباط قتلوا السبت وأن 6 جنود وضباط آخرين أصيبوا خلال المعارك، في 3 حوادث منفصلة يوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 153، منذ بداية الحرب البرية في السابع والعشرين من أكتوبر.

وبحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي، 486 قتيلا.

واليوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية جلسة الحكومة: “هذا صباح صعب، بعد يوم صعب للغاية من القتال في غزة. نيابة عن جميع أعضاء الحكومة وشعب إسرائيل بأكمله، أود أن أرسل تعازي إلى عائلات مقاتلينا الأبطال الذين سقطوا في غزة. الحرب من أجل المنزل، قلوبنا مع العائلات، قلوبنا مع حياة الشباب التي قُطعت”.

وأضاف “نتمنى جميعا الشفاء العاجل لجرحانا. الحرب تلقي علينا خسائر فادحة، لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال.

استهداف دبابات إسرائيلية

من ناحية ثانية، قالت كتائب القسام بيان لها اليوم الأحد إن مقاتليها استهدفوا بقذائف “الياسين 105” 3 دبابات “ميركافا”، إحداها في حي القصاصيب بمخيم جباليا، واثنتان على مشارف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت “سرايا القدس” استهداف دبابة “ميركافا” بقذيفة “التاندوم” في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد.

كذلك أعلنت سرايا القدس قصف تحشدات عسكرية إسرائيلية في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون.