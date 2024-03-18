جيش الاحتلال يداهم مستشفى الشفاء في غزة وسقوط شهداء وجرحى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري، إن قواته نفذت “عملية دقيقة” في مجمع الشفاء الطبي في غزة وقع خلالها تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين فلسطينيين.

وأضاف أن الجنود تعرضوا لإطلاق نار عندما دخلوا المجمع.

وتابع “ردت القوات بنيران حية… تواصل قواتنا العمل في محيط المستشفى”.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن قوات مشتركة من الجيش والشاباك تواصل عملية عسكرية مركزة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، دون الحديث عن تفاصيل أوسع حتى اللحظة.

ونشب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي مع وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

كما أكدت وزارة الصحة بغزة أن هناك نازحون محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بمبني 8 بمجمع الشفاء.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن هناك عددا من الشهداء والجرحى سقطوا جراء القصف الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي.

ولفتت وزارة الصحة بغزة إلى أنه ليس هناك قدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ.