جيش الاحتلال يدمر مقري بلديتي البريج والزوايدة وسط غزة

أعلنت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة، اليوم السبت، 30 آذار/مارس الجاري، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقري بلديتي البريج والزوايدة وتدميرهما بالكامل وخروجهما عن الخدمة.

وقالت البلديات، في بيان، إن “الاحتلال يتعمد قصف المقرات الإدارية للبلديات وغيرها من المقدرات البلدية كآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي”.

وأضافت أن “الاحتلال قصف المقرات الإدارية لبلدية البريج والزوايدة وأخرجهما عن الخدمة”.

واعتبرت أن “الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، والذي يترتب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن تواجدهم”.

وذكرت البلديات أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل العمل على جعل القطاع غير صالح للسكن”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.