جيش الاحتلال يطالب سكان مخيم البريج بالانتقال "فوراً" إلى دير البلح

طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مخيم البريج وأحياء أخرى من المنطقة بالانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في دير البلح جنوباً، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مع محاولة القوات الإسرائيلية المتوغلة التقدم،

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، أن تعليقا تكتيكيا مؤقتا للنشاطات العسكرية سيتم لأغراض زعم أنها “إنسانية” في حي السلام في دير البلح، اعتبارا من 10:00 صباحا وحتى 14:00 ظهرا لغرض التزود.

كما أضاف أدرعي أن القتال والتقدم العسكري للقوات الإسرائيلية في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمال وشرق مدينة خان يونس.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غرب خان يونس، فيما سيتاح التنقل للاتجاهين من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى عبر شارع الرشيد-الشهداء في دير البلح.

يوم آخر من الموت والدمار والحرب يخيم على قطاع غزة، الذي تحول إلى “أخطر مكان في العالم”، حسب توصيف اليونيسف.

فقد اندلعت اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مع محاولة القوات الإسرائيلية المتوغلة التقدم.

المأساة تتزايد

أتى ذلك، بينما تواصل القوات الإسرائيلية التي توغلت براً في القطاع الشهر الماضي محاولة التقدم شمالاً وجنوباً.

فيما تتزايد مأساة سكان القطاع المحاصر وسط شح في المساعدات الغذائية والطبية وانقطاع الوقود والاتصالات، وتصاعد التحذيرات الدولية من سوء الوضع.

وكان عدد الشهداء الفلسطنيين ارتفع إلى أكثر من 20 ألفا ونحو 55 ألف مصاب جراء الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي.