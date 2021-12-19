جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين مشتبه بهم في عملية إطلاق النار بنابلس

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيليي أفيخاي أدرعي عن القبض على 4 مشتبه بهم في عملية إطلاق النار في نابلس، اليوم الأحد.

وقال أدرعي، مضيفا في بيان عبر “تويتر” أنه “تم تسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه في استخدامها لتنفيذ العملية”.

#عاجل القبض على أربعة مشتبه فيهم في تنفيذ #عملية_نابلس التخريبية قرب حومش في قرية السيلة الحارثية وتسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه في استخدامها لتنفيذ العملية pic.twitter.com/6ER8IKETQv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2021

ونشر أدرعي مقطع فيديو لمطاردة الفلسطينيين الأربعة حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين.

#فيديو مطاردة الإرهابيين منفذي #عملية_نابلس التخريبية حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. pic.twitter.com/wsO3TINyAL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2021

وحسب تقارير إعلامية، فإن المعتقلين الفلسطينيين ينتمون الى حركة “الجهاد الاسلامي” وبعضهم كانوا معتقلين في إسرائيل على خلفية أمنية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الأسلحة التي عثرت عليها القوات الإسرائيلية لدى المعتقلين، تشمل بندقيتين من طراز “إم-16” وبندقية “كارلو”. وتمت إحالة المعتقلين إلى جهاز الأمن العام (شاباك) للتحقيق معهم.

وفي وقت سابق اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية بالمنطقة التي نفذت فيها عملية إطلاق النار الخميس، والتي أدت إلى مقتل مستوطن.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت يوم الخميس الماضي عن مستشفى بيلينسون في الداخل المحتل تأكيدها مقتل المستوطن الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حوميش شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأصيب 3 إسرائيليين بإطلاق النار عند مدخل مستوطنة حومش شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية أحدهم إصابته خطيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.