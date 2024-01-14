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جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة

منذ 47 دقيقة
تشييع أحد قتلى الجيش الإسرائيلي

تشييع أحد قتلى الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 14\1\2024 بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة، في معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة، وذلك تزامنا مع دخول عدوانه على غزة يومه الـ100.

وقال الجيش في بيان “قُتل المساعد احتياط اندوعالم كابيدة البالغ من العمر 21 عاما من بلدة كريات غات (جنوب) أثناء المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية”.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الجندي كان تابعا للواء “ساعر مغولان”.

وكان الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنوده، وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بغزة.

وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس 23 ألفا و843 شهيدا، و60 ألفا و317 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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