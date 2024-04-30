جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 608 منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، مقتل اثنين من جنوده وإصابة 4 آخرين، في انفجار مبنى وسط قطاع غزة الأحد، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 608.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “سقط مقاتلان أمس (الأحد)، على أطراف ممر نتساريم وسط قطاع غزة، نتيجة انهيار جزء من مبنى إثر انفجار وقع في المكان، خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين”.

وأضافت: “أصيب 4 مقاتلين آخرين، أحدهم في حالة خطيرة والبقية في حالة خفيفة ومتوسطة، ويحقق الجيش الإسرائيلي في ملابسات الانفجار”.

وعن أسماء القتيلين، قال الجيش في بيان نشره على موقعه، إن “الجندي احتياط عيدو أفيف (28 عاما) المقاتل في الكتيبة 9232 مدرعات، والجندي (احتياط) كالكيدان مهاري (37 عاما) المقاتل في الكتيبة 223، قُتلا في معركة وسط قطاع غزة”.

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مقتل الرائد كالكيدان مهاري من قوات

الاحتياط . pic.twitter.com/WrrWtUpy8W — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 29, 2024

🔻🔻🔻ودعوا🔻🔻🔻

الاعلان عن

مقتل الجندي عيدو أفيف

مقتل الجندي كلكيدان مهاري pic.twitter.com/Yl4ZtULQBQ — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) April 29, 2024

والاثنين، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس شن هجوم بقذائف الهاون على الجيش الإسرائيلي في محور “نتساريم” الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 608 منذ بداية الحرب، بينهم 263 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بداية اجتياح قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، وفق معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي.

ووصل عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 3318 منذ بدء الحرب، من ضمنهم 1592 أصيبوا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.