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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معركة بجنوب قطاع غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - مايو - 2024 9:00 صباحًا
جنود الاحتلال في الضفة الغربية

جنود الاحتلال في الضفة الغربية

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أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد 19 أيار/مايو 2024، إن جنديين قتلا خلال معركة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

ويركز الجيش الإسرائيلي هجومه حاليا على جنوب غزة حيث يقول إن الكتائب المتبقية من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) متحصنة في هذه المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، مقتل جندي خلال معارك مع الفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “الرقيب إيرا غيسبان، 19 عاما، الجندي في الكتيبة 75، قُتل أمس الثلاثاء، بالمعارك جنوب قطاع غزة”.

وبهذا الجندي، حسب الجيش على موقعه، ارتفع العدد المعلن لعناصره القتلى منذ اندلاع الحرب إلى 621، بينهم 273 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

فيما بلغ عدد الجرحى المعلن 3 آلاف و456 عسكريا، بينهم ألف و689 منذ بدء المعارك البرية، وفق الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر من القتلى والجرحى.

وللشهر الثامن، تشن إسرائيل على غزة حربا خلفت عشرات آلاف الضحايا بسن قتيل وجريح ومفقود، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

    المصدر :
  • رويترز

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