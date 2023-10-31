جيش الاحتلال يفجر منزل نائب رئيس حماس.. ويقتحم بلدات بالضفة

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزل عائلة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما اقتحمت عدة بلدات بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عارورة بالضفة، وحاصرت منزل العاروري قبل تفجيره، كما اقتحمت مخيمات عايدة والعزة والدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت مساء أمس الاثنين عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت “قناة الأقصى” أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة علار شمال طولكرم مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في ضاحية شويكة بطولكرم.

وجاء في بيان مشترك صادر عن كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس “أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم في منطقة شويكة، واستهدفنا القوة بإطلاق كمية كثيفة من الرصاص عليها، ونؤكد وقوع إصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال.”

فيما لم يصدر أي رد من قبل الجيش الإسرائيلي على ما جاء في البيان المشترك.

هددت “بسحق حماس”

وكانت السلطات الإسرائيلية توعدت سابقا باستهداف وتصفية كافة القادة والعناصر الذين شاركوا في الهجوم المباغت يوم السابع من أكتوبر، كما أكدت سعيها لـ”سحق حماس”، وفق تعبيرها.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، تصفية العشرات من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وقبل يومين، نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، تغريدة على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقا) تظهر مقتل ما يفوق الـ 55 من عناصر وقادة حماس، وفق زعمه.