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جيش الاحتلال يقر بمقتل رهينة بنيران هليكوبتر إسرائيلية في 7 أكتوبر

منذ ساعة واحدة
إفرات كاتس - رهينة إسرائيلية

إفرات كاتس - رهينة إسرائيلية

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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة إ5 نيسان /أبريل الجاري، أن إحدى الرهائن الذين احتجزهم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في هجومهم على تجمعات سكنية إسرائيلية محيطة بغزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول قُتلت على الأرجح بنيران هليكوبتر إسرائيلية كانت تتحرك في إطار أعمال الرد على الهجوم.

ويحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أسابيع في تقارير تفيد بأن بعضا من حوالي 1200 إسرائيلي وأجنبي سقطوا في الهجوم قتلوا بنيران إسرائيلية صديقة وسط الفوضى التي احتجزت خلالها حماس أكثر من 250 رهينة.

وذكر الجيش أن التحقيق في الملابسات المحيطة باختطاف إفرات كاتس، وهي من سكان تجمع نير عوز السكني الذي استهدفه الهجوم مع تجمعات أخرى، فحص مجموعة متنوعة من الأدلة المصورة بالفيديو وشهادات الشهود.

وأضاف أن الأدلة أظهرت أن إحدى طائرات الهليكوبتر أطلقت النار على سيارة كان يستقلها مسلحون، وتشير الأدلة أيضا إلى وجود رهائن داخلها.

وقال في بيان “نتيجة للنيران، قُتل معظم الإرهابيين الذين كانوا يستقلون السيارة، ومن المرجح أن إفرات كاتس… قُتلت أيضا”.

وذكر أن التحقيق كشف أنه لا يمكن تمييز الرهائن من خلال أنظمة المراقبة الحالية.

وأضاف “قائد سلاح الجو لم يجد أن طاقم الهليكوبتر، الذي كان يعمل وفقا للأوامر في واقع الحرب المعقد، لم يرتكب خطأ في العملية”.

    المصدر :
  • رويترز

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