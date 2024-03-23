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جيش الاحتلال يقر: لا صحة لصور "المعتقلين" التي نشرناها بالأمس

منذ ساعة واحدة
صور لفلسطينيين نشرها الاحتلال وادعى أنه اعتقلهم من مجمع الشفاء قبل أن يتراجع عن روايته (الجزيرة)

صور لفلسطينيين نشرها الاحتلال وادعى أنه اعتقلهم من مجمع الشفاء قبل أن يتراجع عن روايته (الجزيرة)

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القيادي بكتائب القسام رائد سعد اعتقل في مستشفى الشفاء تبين أنه خاطئ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نشر صورًا عن طريق الخطأ لأشخاص ادّعى أنه اعتقلهم في مستشفى الشفاء بغزة.

وفي بيان مشترك للمتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي” والشاباك، قالا : إن “الصورة التي عممت بالأمس فيها خطأ”.

وبعد نشر الاحتلال لصورة ادّعى أنه اعتقل جميع من فيها، أكد مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه لا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قائمة صور المعتقلين بمستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم جيش الاحتلال غير دقيقة.

وأشار إلى أن عددًا من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حاليًا، وصور أخرى لشهداء.

ولفت إلى أن 3 من الصور تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقًا. وشدد على أن ما ينشر في الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة بغزة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عرض صورا لفلسطينيين وادعى أنهم اعتقلوا داخل مجمع الشفاء بغزة (الجزيرة)

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عرض صورا لفلسطينيين وادعى أنهم اعتقلوا داخل مجمع الشفاء بغزة (الجزيرة)

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

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