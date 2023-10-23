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جيش الاحتلال يقصف 320 موقعًا في غزة.. ويشنّ حملة اعتقالات في الضفة

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2023 9:28 صباحًا
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

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اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مدينة أريحا من المدخل الشمالي، ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا، واعتقلت 9 مواطنين من المخيم.

جاء ذلك فيما أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل 14 آخرون، فجرًا، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله.

كما اقتحم الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقل عددًا من الفلسطينيين.

كذلك اعتقلت قواته 11 فلسطينيًا على الأقل من بلدة بني نعيم جنوب الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وفق ما أفادت مصادر محلية.

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 70 فلسطينيًا من مدن رام الله والخليل وأريحا وبيت لحم وطولكرم.

فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينييْن اثنين وإصابة 5 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله.

يأتي ذلك في وقت أعلن جيش الاحتلال أنّ سلاح الجو قصف 320 هدفًا في أرجاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية، وأعلن أنّه سيواصل استهداف البنية التحتية العسكرية لحماس في القطاع.

بدورها، انتشلت الطواقم الطبية صباح اليوم، 5 شهداء من منزل تعرض لقصف إسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد 6 أطفال وسيدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في خان يونس.

وفي وقت لاحق، أفادت الوزارة بسقوط 17 شهيدًا من جراء قصف استهدف منزلًا في جباليا، وشقة سكنية بالفالوجا شمالي القطاع.

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