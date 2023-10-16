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جيش الاحتلال ينشر أسماء 6 من قادة "حماس" قُتلوا في غزة

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2023 10:02 صباحًا
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس (رويترز)

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نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صور وأسماء 6 من قادة حماس السياسيين والعسكريين قتلوا في قصف غزة.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال على حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، صور وأسماء 6 من قادة حماس السياسيين والعسكريين، قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.

وقال إنّ القياديين القتلى هم بلال القدرة قائد وحدة النخبة في جنوب خان يونس، وعلي القاضي وهو قائد سرية في قوة النخبة وسط جباليا، وزكريا أبو معمر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة حماس، ومعتز عيد قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام، وجواد أبو شمالة مسؤول الاقتصاد في المكتب السياسي، ومراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي في لواء غزة.

يأتي ذلك فيما فر أكثر من مليون شخص من منازلهم في قطاع غزة قبل الاجتياح الإسرائيلي المتوقع. فيما تحذر جماعات الإغاثة من أن أي هجوم بري إسرائيلي قد يعجل بحدوث أزمة إنسانية.

هذا وتمركزت قوات الاحتلال، بدعم من السفن الحربية الأميركية، على طول حدود غزة، وأجرت تدريبات استعدادًا لما قالت إسرائيل إنها ستكون حملة واسعة النطاق لتفكيك “حماس”. وقد أدى أسبوع من الغارات الجوية العنيفة إلى تدمير الأحياء، لكنها فشلت في وقف إطلاق الصواريخ على المستوطنات.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 2670 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 9600 آخرون. فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأسرت حماس ما لا يقل عن 155 آخرين وأخذتهم إلى غزة، وفقًا لإسرائيل.

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