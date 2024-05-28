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جيش الاحتلال ينفي تنفيذه هجوماً في المواصي بغزة

منذ 9 دقائق
إحدى مدارس غزة المدمرة

إحدى مدارس غزة المدمرة

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نفى الجيش الإسرائيلي تنفيذه هجوما في منطقة المواصي في قطاع غزة أمس الأثنين 28\5\2024، عقب ورود تقارير عن استشهاد 21 فلسطينيا في منطقة مخصصة للنازحين في غربي مدينة رفح.

وقال الجيش في بيان “على خلاف تقارير واردة في الساعات القليلة الماضية، لم يشن جيش الدفاع الإسرائيلي هجوما في المنطقة الإنسانية في المواصي”.

فيما قال متحدث باسم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء 28\5\2024 إن غوتيريش ندد بالغارات الجوية الإسرائيلية الفتاكة التي شهدتها رفح يوم الأحد مضيفا أنه دعا إلى وقف الرعب والمعاناة على الفور.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة “لا بد للسلطات الإسرائيلية أن تسمح وتسهّل وتمكّن الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المحتاجين ولا بد من فتح جميع المعابر”.

هذا وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن آخر مستشفى في رفح قد يخرج من الخدمة وإن عددا كبيرا من الوفيات قد يكون متوقعا إذا نفذت إسرائيل “اجتياحا شاملا” للمدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحقق في احتمال أن تكون ذخائر مخزنة بالقرب من مجمع في غزة قصفته غارة جوية يوم الأحد هي سبب اندلاع حريق أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنيا.

وذكر الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش أنه لم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق المميت، لكنه أضاف أن السبعة عشر كيلوغراما من الذخائر المستخدمة في الهجوم أصغر بكثير من أن تتسبب في نشوب حريق بحجم الحريق الذي اندلع.

    المصدر :
  • رويترز

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