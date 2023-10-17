جيش الاحتلال يُحاول التنصّل من مجزرة "المعمداني".. و"الجهاد" تردّ

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن هجوم على مستشفى المعمداني في غزة اليوم الثلاثاء، قائلًا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: “يشير تحليل أنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي إلى أن الإرهابيين في غزة أطلقوا وابلًا من الصواريخ التي مرت بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة وقت إصابته” بحسب ادّعائه.

وأضاف: “معلومات المخابرات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة”.

بالمقابل، نفت حركة الجهاد “مزاعم إسرائيل بمسؤولية الحركة عن ضربة مستشفى المعمداني في غزة”.