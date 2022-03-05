"جيش القراصنة" يلهب حرب روسيا وأوكرانيا

في الوقت الذي تقوم فيه روسيا بهجمات برية وعمليات قصف بالصواريخ في أوكرانيا، فإن هناك مجموعة من القراصنة الروس تستهدف المؤسسات الأوكرانية، وفق ما قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

وأضافت في تقرير لها: ”منذ أيام قليلة، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف، إطلاق الجيش التقني، وطالب جيش القراصنة العالمي بالبدء في شنّ هجمات سيبرانية على موسكو، لدعم الدفاعات السيبرانية للبنية التحتية الأوكرانية“.

وأشارت نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، إلى أنه خلال أيام قليلة، فإن عدد هذا الجيش وصل إلى أكثر من 400 ألف عضو، وفقاً لتقديرات كييف.

ومضت تقول: ”من خلال توجيه المتطوعين عبر قناة على تطبيق تليغرام، فقد زعمت هذه المجموعة أنها مسؤولة عن العديد من الانتصارات الصغيرة، بما في ذلك إخراج المواقع الإلكترونية لبورصة موسكو ووكالة الأمن الفيدرالية الروسية وأكبر بنك في البلاد ”سبيربانك“ عن الخدمة مؤقتاً“.

وتابعت بقولها: ”أعلنت تلك المجموعة عن أهداف جديدة الخميس الماضي، مثل النظام الروسي للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وشبكة السكك الحديدية البيلاروسية، التي تستخدم لنقل القوات والإمدادات الروسية“.

وأردفت الصحيفة قائلة: ”في حين أنه من الصعب التحقق من ادعاءاتهم، فإن هذه الجبهة الجديدة تشير إلى إحياء ما يسمى بـ“القرصنة“، الهجمات الإلكترونية التي يتم إجراؤها لأغراض أيديولوجية، بدلاً من أن تكون ذات دوافع مالية أو جزءاً من نشاط الدولة الرسمي، انتشرت تلك الظاهرة لأول مرة في أواخر التسعينيات، لكنها أصبحت أقل شيوعاً في السنوات الأخيرة، بعد حملات الملاحقة“.

ونقلت عن ”فيكتو زورا“، نائب رئيس خدمة الأمن والاستخبارات في أوكرانيا، قوله: ”تستخدم روسيا النقل لإرسال القوات والأسلحة إلى أوكرانيا، يجب أن يتوقف ذلك. لا يستهدف المحاربون السيبرانيون المدنيين، حيث تقتصر أهدافهم على الخدمات المالية الروسية، والنقل، الإعلام، والأنظمة الحكومية“.