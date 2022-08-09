جيش بوركينا فاسو: انفجار عبوة ناسفة ومقتل 15 جنديا على الاقل

قال جيش بوركينا فاسو في بيان إن 15 جنديا على الأقل قُتلوا في شمال البلاد الثلاثاء، عندما انفجرت عبوة ناسفة في عربة مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود قبل وقوع انفجار ثان قُتل فيه عدد آخر ممن هرعوا لمساعدتهم.

وقع الحادث على طريق ريفي في مقاطعة بام شمال البلاد حيث اعتاد متمردون إسلاميون استهداف الجنود والمدنيين، وتنشط في المنطقة جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية منذ عام 2015 على الأقل.

وأضاف البيان “بينما كانت عمليات الإنقاذ والتأمين مستمرة، تم تفجير عبوة ثانية عن بعد على الأرجح، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا”، وأوضح البيان أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم غير أن التحقيقات جارية لتحديد مرتكبيه.

يأتي هذا الهجوم بعد مرور أقل من أسبوع على مقتل أربعة جنود وتسعة مدنيين متطوعين مع الجيش في كمين آخر بمقاطعة بام على يد متشددين إسلاميين.