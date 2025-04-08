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جيش كوريا الجنوبية يطلق النار بعد عبور جنود الشمال خط الحدود

منذ 37 دقيقة
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

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قال جيش كوريا الجنوبية الثلاثاء إنه أطلق طلقات تحذيرية بعدما انتهك جنود من كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية قبل عودتهم.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أرسلتها لصحفيين “أصدر جيشنا تحذيرات وأطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبر نحو 10 جنود من كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية في الجانب الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح في حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي”.

وأضافت “جيشنا يراقب عن كثب نشاط جيش كوريا الشمالية ويتخذ التدابير اللازمة وفقا للإجراءات العملياتية”.

وقال جيش كوريا الجنوبية أمس الاثنين إن نحو 1500 كوري شمالي كانوا يعملون في منشآت الأسلاك الشائكة والأعمال الأرضية في المنطقة منزوعة السلاح، بينما كانت كوريا الشمالية تجري تدريبات عسكرية.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية النظرية بعد أن انتهت الحرب، التي اندلعت بينهما بين عامي 1950 و1953، بهدنة وليس معاهدة سلام.

    المصدر :
  • رويترز

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