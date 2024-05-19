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جيك سوليفان يطلع نتنياهو على نتائج اجتماعاته مع ولي عهد السعودية

منذ ساعة واحدة
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (رويترز)

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ذكر بيان أمريكي أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أجرى اجتماعات بناءة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وأطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها كما بحث معه الحرب في غزة.

وتحدث سوليفان مع نتنياهو وفريقه عن اجتماعاته في السعودية و”الإمكانات التي قد تكون متاحة الآن لإسرائيل، وكذلك للشعب الفلسطيني”. وناقش الجانبان أيضا الحرب في غزة والحاجة إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف البيان أن سوليفان “أكد مجددا على ضرورة قيام إسرائيل بربط عملياتها العسكرية باستراتيجية سياسية يمكنها ضمان الهزيمة الدائمة لحماس والإفراج عن جميع الرهائن وتوفير مستقبل أفضل لغزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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