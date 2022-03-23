الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيك سوليفان يكشف عن خطوة أمريكية غربية مشتركة الخميس القادم بحق روسيا

23 - مارس - 2022
جيك سوليفان

جيك سوليفان

A A A
طباعة المقال

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الإدارة الأمريكية بالاشتراك مع قادة العالم الآخرين، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال سوليفان: “لن أستبق إعلانا سيتم طرحه بالاشتراك مع حلفائنا يوم الخميس عندما تتاح للرئيس الفرصة للتحدث معهم في ذلك الوقت، حزمة أخرى من العقوبات”.

“ما سأقوله هو أن أحد العناصر الرئيسية لهذا الإعلان لن يركز فقط على إضافة عقوبات جديدة ولكن على ضمان وجود جهد مشترك لقمع التهرب، وخرق العقوبات، وأي محاولة من قبل أي دولة مساعدة روسيا في تقويض العقوبات أو إضعافها أو الالتفاف عليها بشكل أساسي”، واصفًا ذلك بـ”جزء مهم من هذه المرحلة التالية”.

وأضاف سوليفان أنه ستكون هناك عقوبات وأهداف جديدة، لكن “جزء كبير منها يتعلق بالإنفاذ الفعال والتهرب، وتطبيق الدروس التي تعلمناها من الظروف الأخرى التي فرضنا فيها، في الواقع، عقوبات على البلدان”.

ومن المقرر أن ينضم بايدن إلى زعماء العالم في قمة غير عادية لحلف شمال الأطلسي، الخميس، بالإضافة إلى اجتماع لمجموعة السبع والمجلس الأوروبي.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من أخبار العالم

قوات أمريكية في سوريا
بالصور.. ضربة أمريكية تستهدف قيادي كبير في تنظيم حراس الدين شمال سوريا
اصطدام قطار ركاب بشاحنة وخروجه عن القضبان بأمريكا
قطار ولاية ميزوري الأمريكية.. مصرع 3 وجرح العشرات بعد الاصطدام بشاحنة
النفط
ارتفاع جديد للنفط عالميا بعد تعهد بعقوبات جديدة على روسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟