جيل بايدن تعود إلى العزل بعد تجدد إصابتها بكورونا

قالت متحدثة باسم سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن إن الفحوص أثبتت، الأربعاء، إصابة السيدة الأولى مجددا بكوفيد-19.

وقالت كيلسي دونوهيو نائبة مديرة اتصالات جيل بايدن في بيان “لم تظهر الأعراض مرة الأخرى على السيدة الأولى، وستبقى في ديلاوير حيث بدأت الخضوع لإجراءات العزل من جديد”.

وقال البيت الأبيض، الأحد، إن نتيجة اختبارين أجريا للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للكشف عن كوفيد-19 جاءت سلبية بعدما أمضت خمسة أيام في العزل بعد فحص أظهر إصابتها بالمرض.

وقال المتحدث باسمها في بيان “بعد البقاء في العزل لمدة خمسة أيام وتلقي نتائج سلبية لاختبارين متتاليين للكشف عن كوفيد-19، ستغادر السيدة الأولى ساوث كارولاينا في وقت لاحق اليوم إلى ديلاوير”.

وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن نتيجة اختبار كوفيد-19 للسيدة الأولى جاءت إيجابية وأنها تعاني أعراضا خفيفة. وتعافى الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه مؤخرا من فيروس كورونا.

ووصف الأطباء لجيل بايدن عقار باكسلوفيد للعلاج. وتلقت السيدة الأولى مثل زوجها جرعتي تطعيم وجرعتين تنشيطيتين من لقاح فايزر.

وذهبت إلى ساوث كارولاينا في عطلة للأسرة.

وعندما أظهرت الفحوص إصابتها بكوفيد-19، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيضع كمامة لمدة عشرة أيام في الأماكن المغلقة وعندما يكون على مقربة من الآخرين لأنه يعتبر مخالطا للسيدة الأولى، وذلك حسبما تنص توجيهات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.