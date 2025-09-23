جينيل إنرجي: الاتفاق الخاص بتصدير نفط كردستان يحتاج إلى تعديلات

لهب يتصاعد من مدخنة في حقل نفط في أربيل، في إقليم كردستان العراق، 16 أغسطس 2014. رويترز

قالت شركة جينيل إنرجي اليوم الثلاثاء إنها يمكن أن تقبل خطة قيد المناقشة مع حكومة بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب جيهان مع بعض التعديلات.

وذكرت المجموعة المدرجة في بورصة لندن “(جينيل) تعتقد أن التعديلات المباشرة على البنود المقترحة حاليا، وخطة لسداد المستحقات المتأخرة، ستجعل شروط التصدير مقبولة للشركة”.

وقال مسؤولان يعملان في مجال النفط لرويترز إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق توصلتا إلى اتفاق أمس الاثنين مع شركات نفط لاستئناف تصدير الخام عبر تركيا.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يسمح باستئناف تصدير نحو 230 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق، والذي كان متوقفا منذ مارس آذار 2023.

وقال مسؤول نفطي مطلع على الاتفاق لرويترز “سنبدأ غدا الثلاثاء الإجراءات الفنية لتجهيز عمليات خط الأنابيب، ومن المتوقع استئناف تدفقات النفط في غضون 48 ساعة”.

وينتظر استئناف الصادرات من إقليم كردستان موافقة مجلس الوزراء العراقي غدا الثلاثاء.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات لرويترز إن شركة دي.إن.أو النرويجية، أكبر شركة نفط دولية عاملة في إقليم كردستان، وشريكتها جينيل إنرجي، لم تتفقا بعد على الشروط المقترحة.

وأوضح مصدر أن دي.إن.أو ترغب في مواصلة المفاوضات بشأن سداد مبلغ يقارب 300 مليون دولار تدين حكومة إقليم كردستان به لها مقابل شحنات النفط الخام قبل إغلاق خط الأنابيب.

وقال مسؤولون عراقيون مطلعون على الاتفاق إن الخطة الأولية تدعو حكومة إقليم كردستان إلى الالتزام بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميا لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو)، مع الاحتفاظ بنحو 50 ألف برميل يوميا أخرى للاستخدام المحلي.