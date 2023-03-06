الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جي42 بأبوظبي تعتزم طرح وحدتها بريسايت لجمع 495 مليون دولار

منذ 32 دقيقة
مجموعة جي42

مجموعة جي42

A A A
طباعة المقال

تخطط مجموعة جي42 للذكاء الاصطناعي بأبوظبي لإجراء طرح عام أولي حجمه 1.82 مليار درهم (495.6 مليون دولار) لوحدتها بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعتزم بريسايت حسبما أُعلن طرح 1.36 مليار سهم جديد، تمثل 32 بالمئة من الشركة قبل الطرح، بسعر 1.34 درهم للسهم الواحد في عملية لزيادة لرأس المال.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 13 مارس آذار وتنتهي في 17 مارس آذار.

وجي42 هي جزء من إمبراطورية أعمال يشرف عليها رئيسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات الذي يتولى التعامل مع الملفات السياسية الخارجية لشقيقه الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتتضمن أعمال الشيخ طحنون الشركة العالمية القابضة التي تدخل الاكتتاب العام كمستثمر أساسي، وصندوق الثروة السيادي القابضة إيه.دي.كيو.

(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ظاهرة تسمم الطالبات في إيران تتسع
قلق وهستيريا.. إيران تلجأ إلى التضليل بشأن "التسمم المدرسي"
الجيش الأوكراني- رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
معركة باخموت.. انسحاب أوكراني محتمل وهجوم روسي شرس
مؤشر نيكي الياباني
المؤشر الياباني يغلق مرتفعا بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 أشهر

الأكثر قراءة

لحظة قيام سيارة بصدم فتاتَيْن
بالفيديو.. مشهد مروّع للحظة صدم فتاتَيْن في بعلبك
وادي جهنم في عكار
هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
حزب الله
تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!