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حادثة إطلاق نار قرب الحدود المجرية الصربية تكشف عن مفاجأة صادمة!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2022 12:11 صباحًا
الشرطة الصربية

الشرطة الصربية

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قالت وزارة الداخلية إن الشرطة الصربية اكتشفت 600 مهاجر غير شرعي قرب الحدود مع المجر (الجمعة 25-11-2022) عقب إطلاق نار في بلدة أسفر عن إصابة شخص واحد.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في ساعة مبكرة ببلدة هورجوش في شمال صربيا.

وقالت الشرطة في بيان “أعضاء وزارة الداخلية… بدأوا بحثا تفصيليا بعد بلاغات عن وجود مهاجرين في الشارع يتبادلون إطلاق النار”.

وأضافت أنهم عثروا على “ستة مهاجرين أحدهم يبلغ من العمر حوالي 20 عاما… مصاب بطلقين ناريين في الصدر”.

وقالت الوزارة في بيان منفصل نقلا عن وزير الداخلية براتسيلاف جاسيتش إن الشرطة قامت بعملية أسفرت في نهاية المطاف عن اكتشاف 600 مهاجر في المنطقة وأسلحة وبعض المتورطين في إطلاق النار.

وما زال طريق غرب البلقان عبر تركيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية وصربيا هو مسار المهاجرين الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي حسبما قالت وكالة فرونتكس الأوروبية المعنية بشؤون الحدود في سبتمبر أيلول.

ويعبر كثير من المهاجرين الحدود بالاستعانة بشبكات كبيرة من المهربين الذين يكونون مسلحين في بعض الأحيان.

واتفقت صربيا مع المجر والنمسا الأسبوع الماضي على نشر مزيد من دوريات الحدود المشتركة وموائمة سياساتها المتعلقة بتأشيرات الدخول مع سياسات الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الغرب عن طريق غرب البلقان.

    المصدر :
  • رويترز

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