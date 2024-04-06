حادثة الدهس في تل أبيب تهز المجتمع الإسرائيلي.. تحريض نتنياهو ينقلب عليه!

ظهرت سريعا حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، على خلفية عملية الدهس التي قام بها مستوطن بحق معارضين لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت.

من جتهه قال الوزير الإسرائيلي المستقيل غدعون ساعر إن حادثة الدهس الليلة في تل أبيب جريمة كراهية واضحة وخطيرة.

واعتبر ساعر أن حادثة الدهس علامة أخرى على تدهور المجتمع الإسرائيلي في وقت نتعرض فيه لهجمات أعدائنا من كل حدب وصوب.

بدوره، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وصف حادثة دهس المتظاهرين في تل أبيب بأنها مروعة وتستوجب الإدانة، وقال “تشبيه المتظاهرين بالأعداء واتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء افتقار للمسؤولية الوطنية”.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فاعتبر أن حادثة الدهس أتت نتيجة مباشرة للتحريض القادم من الحكومة وآلة السم.

وهدد يائير لابيد بالتصعيد وقال لن يردعونا ولن يدفعونا لوقف الاحتجاج حتى عودة كل المختطفين وسقوط هذه الحكومة المريعة.

يشار إلى أن مواجهات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال حدثت أمام مقر نقابة اتحاد العمال في تل أبيب، حيث استدعت الشرطة الإسرائيلية وحدة الخيالة وتقمع المظاهرات أمام مقر اتحاد نقابات العمال.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية 8 متظاهرين بينهم مواطن أمريكي من أمام مقر اتحاد نقابات العمال.

يشار إلى أن مستوطن إسرائيلي قد أقدم مساء اليوم السبت 6 نيسان /أبريل الجاري، على دهس متظاهرين معارضين لسياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مما أدى لسقوط إصابات، خلال تظاهرة في “تل أبيب”؛ للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة.

وأصيب 5 متظاهرين في عملية الدهس بتل أبيب، والشرطة ألقت القبض على قائد السيارة، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

وخرج مئات الإسرائيليين للتظاهر أمام نقابة اتحاد العمال بتل أبيب اليوم مساء مطالبين بصفقة تبادل فورية.