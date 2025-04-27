حادثة الدهس في فانكوفر.. الشرطة الكندية تكشف معلومات جديدة عن المشتبه به!

ضباط الشرطة يعملون في مكان الحادث، بينما ترقد جثث الضحايا مغطاة على الأرض، بعد أن اصطدمت سيارة بحشد في حفل يوم لابو لابو الذي تقول الشرطة إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا فيه، في فانكوفر، كندا، 27 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قالت شرطة فانكوفر في كندا اليوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم وأُصيب آخرون بعد أن صدم قائد سيارة حشدا في مهرجان ذي طابع فلبيني بالمدينة الواقعة في غرب البلاد.

وقالت الشرطة إنها تحقق في واقعة سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وإنها ألقت القبض على رجل من فانكوفر يبلغ من العمر 30 عاما في مكان واقعة الدهس. ولم تذكر الشرطة بعد عدد القتلى أو المصابين، لكنها قالت إنها ستكشف مزيدا من المعلومات لاحقا.

وفي مؤتمر صحفي عقد عند منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي، قالت الشرطة إن المشتبه به “معروف” لديها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل. واحتُجز الرجل في البداية من قِبل أشخاص كانوا في الموقع.

ووقع الدهس بعد الساعة الثامنة مساء السبت بالتوقيت المحلي بقليل (03:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد) بالقرب من تقاطع شارع إيست 41 وشارع فريزر حيث كان يُقام مهرجان يوم لابو لابو الذي يحتفي بأحد الأبطال الفلبينيين.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في منشور على منصة إكس “شعرت بالصدمة عندما سمعت عن الأحداث المروعة التي وقعت في مهرجان لابو لابو في فانكوفر”.

ونشر كين سيم رئيس بلدية فانكوفر وديفيد إيبي رئيس وزراء إقليم كولومبيا البريطانية تعليقات مماثلة على منصة إكس.

وقال أحد الشهود لقناة سي.تي.في نيوز إنه رأى سيارة سوداء تسير بشكل متعرج في منطقة المهرجان قبيل صدمها للحشد.

ووفقا لقناة سي.تي.في نيوز، كان جاجميت سينج زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي من بين الحاضرين في المهرجان، لكنه غادر قبل دقائق من وصول السيارة.

ونقلت القناة عن سينج قوله “هذا أمر مروع للغاية، لا أعرف ماذا أقول. كنت هناك للتو، وأتخيل وجوه الأطفال الذين رأيتهم يبتسمون ويرقصون”.

وتشهد كندا انتخابات اتحادية غدا الاثنين.

وذكرت صحيفة فانكوفر صن أن آلاف الأشخاص كانوا في المنطقة.

قال يوسيب فارديه، وهو مالك مشارك لعربة طعام بالمنطقة، في مقابلة مع شبكة بوست ميديا “لم أر السائق، كل ما سمعته كان هدير محرك”.

وأضاف بصوت متقطع “خرجت من شاحنة الطعام الخاصة بي، ونظرت إلى الطريق، فإذا بالجثث في كل مكان”.